أسكتلندا تصدر قرارين بشأن الخروج من إغلاق كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى تصريحات لها، أوردتها صحيفة "سوكتسمان" الأسكتلندية، إن التلاميذ العائدين إلى المدرسة سيكونون ضمن الشريحة الأولى التى سيطبق عليها قرار الخروج من الإغلاق، مضيفة أنه سيتم إصدار إطار عمل استراتيجى جديد للخروج من الإغلاق الأسبوع المقبل.
وأشارت نيكولا ستيرجن إلى أنه من المقرر أيضا، عودة شريحة أخرى من التلاميذ إلى المدارس فى 15 مارس المقبل على أقرب تقدير، ويشمل القرار عودة طلاب الصف الأول وحتى الصف الثالث الابتدائى مع السماح أيضا بإعادة فتح الحضانات ودور رعاية الأطفال اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.
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