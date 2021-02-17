عاجل.. اعتقال 19 متطرفا يخططون لهجمات إرهابية فى روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة "تاس" نقلا عن أجهزة أمنية روسية، القبض على 19 متطرفا كانوا يخططون لهجمات إرهابية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة "تاس" نقلا عن أجهزة أمنية روسية، القبض على 19 متطرفا كانوا يخططون لهجمات إرهابية. جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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