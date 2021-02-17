بايدن: الصين ستدفع ثمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الصين ستدفع ثمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه أثار القضية مع الرئيس شى جين بينج، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما فى الآونة الأخيرة.





وأضاف بايدن خلال لقاء تلفزيونى، إن الولايات المتحدة ستؤكد مجددا على دورها العالمى فى الدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفا أنه سيعمل مع المجتمع الدولى لحمل الصين على حماية تلك الحقوق. وتابع: "الصين تسعى جاهدة لأن تصبح زعيمة عالمية ولكى تحصل على هذا اللقب وتكون قادرة على فعل ذلك عليها أن تكسب ثقة الدول الأخرى". وأشار الى أنهم "طالما يمارسون نشاطا يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية فسيكون من الصعب عليهم القيام بذلك". وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس جو بايدن، أعرب لنظيره الصينى شى جين بينج، عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى كل من هونج كونج وشينج يانج.

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