اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات، تم إعطاء لقاح فايزر-بايونتيك للعاملين فى مستشفى بطوكيو فى الوقت الذى يحاول فيه رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا التغلب على الصعاب واستضافة دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

وقال نائب وزير الصحة هيروشى ياماموتو، بعد إعطاء اللقاحات الأولى "هذه هى الخطوة الرئيسية الأولى نحو إنهاء جائحة فيروس كورونا".

وتهدف الحكومة إلى توفير لقاحات تكفى لجميع السكان البالغ عددهم 126 مليونا بحلول منتصف عام 2021.

وسجلت اليابان حتى الآن حوالى 415 ألف حالة إصالة بكورونا من بينها 7013 وفاة.