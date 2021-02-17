وزير الخارجية الأمريكي: مسار الدبلوماسية مفتوح لإيران لكنها بعيدة عن الالتزام بتعهداتها

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الطريق للدبلوماسية مفتوح لطهران، لكنها لا تزال بعيدة عن الامتثال بتعهداتها وسنري ما يمكن القيام به.
وأضاف بلينكن، في حوار صحفي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، كان فعالا في منعها من إنتاج المواد اللازمة للحصول على أسلحة نووية" وأن سياسة الولايات المتحدة لا تزال تقضي بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وتابع "إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي وفعلنا الشيء نفسه، فإننا بحاجة للعمل على اتفاق أطول وأكثر صرامة" من السابق، وأنه يجب ضرورة معالجة القضايا المتعلقة ببرنامج صواريخ إيران الباليستية وأعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأفاد بأنه "في الوقت الحالي، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل واضح وعلني ومتكرر عن موقفنا، دعونا نرى ما سيكون رد فعل إيران، إن وجد".
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