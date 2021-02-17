الانتخابات الفلسطينية.. إغلاق أبواب تسجيل الناخبين والنسبة تجاوزت 93%

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إغلاق باب تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021، بشقيها التشريعية والرئاسية.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنه خلال عملية تسجيل الناخبين التي انطلقت منذ إعلان المرسوم الرئاسي وحتى منتصف الليلة الماضية، جرى تسجيل (421 ألف) مواطنًا ومواطنة، ليبلغ العدد الكلي للمسجلين 2.622 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3% من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2,809 مليون مواطن؛ وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس إقبالًا كبيرًا على عملية التسجيل، ما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية، مبينة أن عملية التسجيل تمت وفقًا للخطة المعدة سلفًا، دون أي مشاكل تذكر.

وتقدمت اللجنة بالشكر إلى جميع شركائها في العملية الانتخابية، وخصوصًا المواطنين الذين تفاعلوا مع عملية التسجيل، والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمؤسسات الرسمية، سيما وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاعلام والاعلام الرسمي والاتحاد الفلسطيني للصم، كما وتشيد لجنة الانتخابات بشكل خاص بجهود طواقمها الثابتة والمتنقلة التي عملت خلال فترة التسجيل.

وذكرت لجنة الانتخابات إلى أنها وبموجب المدد القانونية المعلنة مسبقًا، ستبدأ اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين، والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض التي ستنطلق في الأول من آذار المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.