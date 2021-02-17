الولايات المتحدة ترصد 1299 إصابة بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم رصد ما لا يقل عن 1299 حالة إصابة بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أن الغالبية العظمى من هذه الحالات هي للسلالة البريطانية المتحورة، وهي السلالة الأكثر عدوى، وقد تم العثور عليها في 41 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة.
وأوضحت أنه تم رصد 19 حالة من السلالة الجنوب أفريقية في تسع ولايات، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، في حين تم رصد ثلاث حالات من السلالة البرازيلية بولايتي مينيسوتا وأوكلاهوم
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