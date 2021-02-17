نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن لقاحات كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع.

وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لن تكون أي دولة آمنة حتى تكون جميع الدول آمنة".

وقد تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 109 ملايين و229 ألفا و11 حالة حتى الساعة 35:13 بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وذلك بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب مرض كوفيد19- الناجم عن فيروس كورونا، في وفاة مليونين و 410 آلاف و 176 شخصا حول العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المبلغ عنها حول العالم خلال الأسبوع الماضي تراجعت بنسبة 16%، إلى نحو 2.7 مليون إصابة.

وقالت الصحة العالمية في تحديثها الإسبوعي، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المبلغ عنها انخفض بنسبة 10% خلال نفس الفترة، إلى نحو 81 ألف حالة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" سجلت مناطق العالم انخفاضا في عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا، باستثناء منطقة شرق البحر المتوسط التي شهدت ارتفاعا بنسبة 7%.