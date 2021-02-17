الأرصاد السعودية تحذر من اضطرابات جوية وأمطار رعدية بهذه المناطق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية اليوم، الأربعاء، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة - بمشيئة الله تعالى - تضمن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية. وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وقال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبد الله المسند: "متوقع اليوم أن تكون الرياح السطحية نشطة ومثيرة للغبار في معظم النصف الشمالي من السعودية، ويتزامن هذا مع اضطراب جوي فوق البر والبحر، مصاحبًا لمرور مركز للضغط الجوي المنخفض شمال السعودية".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق: شمالي وغربي منطقة الرياض والقصيم وشمالي الشرقية ومكة والباحة وعسير وشرقي حائل وجنوبي المدينة".