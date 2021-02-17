رابط دخول منصة مدرستي التعليمية برقم الهوية لكافة الطلاب في المراحل المختلفة

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط وخطوات تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية لاستئناف مسيرة التعلم عن بعد استكمال الفصل الدراسي الأول بشكل إلكتروني من خلال المنصة ونجاحة، لكن هناك بعض المشاكل التي واجهت الطلاب وقد عملت الوزارة على تعديلها، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا عن استكمال الفصل الدراسي الثاني عن بعد مثل الفصل الدراسي الأول تمامًا مع تعديل بعض الاستراتيجيات التعليمية في منصة مدرستي، وتحاول وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي إكمال جميع الخدمات المدرسية بشكل إلكتروني لكي يتمكن الطلاب من التعلم في المنزل بشكل كامل وعدم الذهاب إلى المدرسة لأي سبب كان، وسنتابع معكم من خلال موقعنا خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي والرابط الخاص بالمنصة.

منصة مدرستي

نقدم لكم اعزائي الطلاب الآن كافة تفاصيل دخول منصة مدرستي التعليمية، حيث تعتبر منصة مدرستي التعليمية واحدة من أهم المنصات السعودية والتي يبحث عنها الكثير في الوقت الحالي، وذلك بعد الإضطرار إلى استكمال التعليم من خلال منصة مدرستي إثناء الفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2021 ميلادي أي 1442 هجريًا، ويمكن تسجيل دخول منصة مدرستي عبر اتباع الخطوات البسيطة المتواجدة في الفقرة التالية.

أولًا قم بالدخول إلى الرابط المعتمد الخاص بمنصة مدرستي الذي أعلنت عنه الوزارة. قم بالضغط على تسجيل الدخول. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. قم بالنقر على “تسجيل الدخول”. وإذا لم تكن تمتلك حساب أو قد نسيت كلمة السر قم بالضغط على “إنشاء حساب جديد” في أقصى يمين الصفحة. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبه منك والضغط على إنشاء حساب. قم بحفظ كلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم في وقت لاحق. وهكذا تتمكن من الدخول بسهولة إلى منصة مدرستي التعليمية.

تسجيل دخول منصة مدرستي

هكذا وبعد ان تنتهي عزيزي الطالب من اتابع كافة الخطوات المُسبقة تكون قد انتهيت من التسجيل في منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية، والتى تعتبر افضل منصة يمكن لك الاعتماد عليها في تحصيل مناهجك وواجباتك الدراسية، ويمكن لك فعل ذلك من خلال زيارة هذه المنصة المميزة في اى وقت على مدار ساعات اليوم.