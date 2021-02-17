عاجل.. بريطانيا تعلن رفع إغلاق كورونا كليا يوليو المقبل

جدة - نرمين السيد -
وحصل 15.5 مليون بريطانى على الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا فى بريطانيا، بينما تلقى 546 ألف شخص الجرعتين المضادتين للفيروس.
وبلغ إجمالى إصابات كورونا منذ بدء الجائحة فى البلاد أكثر من 4 ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 118 ألفًا و195 حالة وفاة.
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