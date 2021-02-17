جدة - نرمين السيد - وأضاف روحانى فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية فى إطار اتفاقية الضمانات فى معاهدة الحد من انتشار السلاح النووى، مؤكدا أن طهران لا تسعى إلى حيازة أو تخزين السلاح النووى أو أسلحة الدمار الشامل "وهذا قرار حاسم".
وتابع روحانى، بأن إعادة التفاوض حول الاتفاق النووى أمر مستحيل ويتعارض مع القرارات الدولية، مؤكدا أنه "إذا تم رفع العقوبات عن إيران فسنعود للاتفاق النووى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روحانى: رفع العقوبات عن إيران يعيدنا للاتفاق النووى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.