روحانى: رفع العقوبات عن إيران يعيدنا للاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وأضاف روحانى فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية فى إطار اتفاقية الضمانات فى معاهدة الحد من انتشار السلاح النووى، مؤكدا أن طهران لا تسعى إلى حيازة أو تخزين السلاح النووى أو أسلحة الدمار الشامل "وهذا قرار حاسم".

وتابع روحانى، بأن إعادة التفاوض حول الاتفاق النووى أمر مستحيل ويتعارض مع القرارات الدولية، مؤكدا أنه "إذا تم رفع العقوبات عن إيران فسنعود للاتفاق النووى".