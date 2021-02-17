إصابة وزير البيئة البرازيلى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة "فولها" البرازيلية، إلى أن الوزير ظهرت عليه حمى خفيفة، لكن الوزراة أكدت فى بيان لها أنه بخير، وسيتعين عليه الاحتفاظ بالعزل فى منزله، حسب التوجيهات الطبية.

وبذلك ينضم ساليس إلى قائمة واسعة من السلطات البرازيلية رفيعة المستوى التى أصيبت بفيروس كورونا، بما فى ذلك الرئيس جايير بولسونارو نفسه، وهو أحد أكثر من ينكرون خطورة الوباء فى العالم.