أماكن تساقط الثلوج والتحذيرات.. تفاصيل الحالة الجوية في الأردن

شهدت معظم المرتفعات الجبلية العالية الشمالية في الأردن تساقطًا متواصلًا للثلوج خلال ساعات الليلة الماضية، حيث بلغت سماكات الثلوج بين 5-10سم.

وتعرضت بعض مرتفعات المناطق الوسطى لزخات من الثلج الذي تراكم في بعض الأحياء المُرتفعة من العاصمة والبلقاء بشكل محدود إجمالًا.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تتشكل وتعبر جبهة هوائية جديدة أجواء المملكة بشكل بطيء وبدءًا من شمال البلاد، لذا تتراجع فرص الهطول نهارًا في أغلب المناطق عدا الشمالية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس في وسط وجنوب وشرق الأردن بما فيها العاصمة عمان نهار الأربعاء يكون عاصفًا ومُغبرًا وباردًا في مُعظم الأوقات وقارس البرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية من هذه المناطق، مع تراجع فرص الهطول واقتصارها على احتمالية هطول زخات محلية ومُتقطعة من البَرَد والثلج أحيانًا.

ويكون الطقس مُغايرًا في شمال المملكة، إذ يبدأ عبور جبهة هوائية جديدة تلك المناطق تترافق مع طقس بارد وعاصف وغائم وماطر بمشيئة الله وتكون الأمطار غزيرة و مُترافقة مع تساقط لزخات من البَرَد.

كما تتساقط الثلوج وتتراكم فوق المُرتفعات الجبلية في شمال المملكة التي يزيد ارتفاعها على 900 متر عن سطح البحر.

وتمتد ذات الجبهة الهوائية والأجواء المُرافقة لها بشكل تدريجي نحو المناطق الوسطى من المملكة مع ساعات العصر والمساء.

ومن المتوقع أن تتشكل هبات شديدة للرياح، اليوم الأربعاء، تصل سرعتها أحيانًا إلى أكثر من 100 كم/ساعة.