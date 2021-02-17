واشنطن تتعهد بمنع تحول فيروس "إيبولا" إلى وباء واسع النطاق

حذرت الولايات المتحدة من أنه على الرغم من انتشار جائحة "كوفيد -19" إلا أنه العالم لا يستطيع "تجاهل" فيروس إيبولا وذلك بعد ظهور حالات الإصابة به في غينيا والكونغو الديمقراطية مؤخرا.
وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم /الأربعاء/ أن حمى الإيبولا النزفية تسببت في مقتل خمسة أشخاص في غينيا وهي أول عودة للظهور في غرب أفريقيا منذ وباء 2013-2016 والذي تسبب في وفاة أكثر من 11300 شخص بشكل رئيسي في غينيا وليبيريا وسيراليون.
وأضاف الراديو أن السلطات في الكونغو الديمقراطية حيث تم تشخيص أربع حالات إصابة بالإيبولا بينها حالتا وفاة، أطلقت أمس الأول /الإثنين/ حملة تلقيح وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من انتهاء وباء سابق.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي" في بيان أن فيروس الإيبولا عاد للظهور في نفس الوقت بوسط وغرب أفريقيا وتعهدت بأن تعمل واشنطن مع الحكومات المتضررة ومنظمة الصحة العالمية.
وأوضحت "بساكي" أنه "لا يمكننا التغاضي عن الأمر حتى في الوقت الذي نكافح فيه كوفيد – 19، علينا توفير القدرة والتمويل اللازمين للأمن الصحي بجميع أنحاء العالم.
يذكر أن فيروس الإيبولا ينتقل إلى الإنسان من الحيوانات المصابة وينتقل للإنسان عن طريق سوائل الجسم مع ظهور أعراض رئيسية مثل الحمى والقيء والنزيف والإسهال.وكان آخر تفش لفيروس إيبولا انتهى في شرق الكونغو العام الماضي بعد تسجيل 2299 حالة وفاة و1162 حالة تعاف.
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