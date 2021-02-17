سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-2-2021 في البنوك الحكومية والخاصة

سعر الدولار اليوم، أسعار العملات الأجنبية منها والعربية أصبحت في هذا اليوم أكثر تباين في مواجهة الجنية المصري،والعملات العربية والأجنبية تشمل الدولار، الجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، الريال السعودي ، اليورو، حيث اصبح سعر الدولار مستقرا ، فيما تغير سعر اليورو إلي 18.82 جنيه سعر الشراء و19.02 جنيه لسعر البيع ، حيث كان سعره بـ 18.84 جنيه سعر شراء ، 19.02 جنيه سعر البيع وتعد الأسعار المذكورة من آخر تحديث للبنك الأهلي المصري .
أصبح سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-2-2021 مستقرا في مواجهة الجنيه المصري و سجل في سعر الصرف الخاص بالبنك المركزي المصري 15.57 جنيه سعر الشراء ، و15.67 جنيه سعر للبيع وقد سجل من خلال البنك الأهلي سعر بلغ 15.58 جنيه كسعر للشراء و 15.68 جنيه كسعر للبيع، وتبعا لآخر تحديث من خلال البنوك المختلفة خاصة البنك الأهلي، إليك أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في يوم الأربعاء 17-2-2021
سعر الدولار
تبعا لآخر تحديث قام به البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار الشراء 15.58 جنيه ، و15.68 جنيه لسعر البيع .
سعر الدينار الكويتي
تبعا لآخر تحديث قام به البنك الأهلي المصري ، سجل الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري 48.73 جنيه للشراء، وسجل 51.86 جنيه للبيع، مع العلم أن في السابق كان سعر الشراء 48.73 جنيه للشراء، وسعر البيع 51.83 جنيه للبيع.
سعر اليورو
تبعا لآخر تحديث قام به البنك الأهلي، تغير سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في اليوم الأربعاء، فأصبح سعر الشراء 18.82 ، وسعر 19.02 جنيه سعر البيع ، مع العلم أن في السابق كان سعر الشراء 18.84 جنيه، 19.02 جنيه لسعر البيع.
سعر الريال السعودي
تبعا لآخر تحديث قام به البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي لسعر الشراء 4.08 جنيه، و4.18 جنيه سعر البيع.
سعر الجنيه الإسترليني
تبعا لآخر تحديث قام به البنك الأهلي، تغير سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في اليوم الأربعاء، فأصبح سعر الشراء 21.46 جنيه ، وأصبح سعر البيع 21.73 جنيه للبيع، مع العلم أن في السابق كان سعر الشراء 21.46 جنيه، 21.66 لسعر البيع.
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الوسوم
سعر الدولار اليوم، أسعار العملات الأجنبية منها والعربية أصبحت في هذا اليوم أكثر تباين في مواجهة الجنية المصري،والعملات العربية والأجنبية تشمل الدولار، الجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، الريال السعودي ، اليورو، حيث اصبح سعر الدولار مستقرا ، فيما تغير سعر اليورو إلي 18.82 جنيه سعر الشراء و19.02 جنيه لسعر البيع ، حيث كان سعره بـ 18.84 جنيه سعر شراء ، 19.02 جنيه سعر البيع وتعد الأسعار المذكورة من آخر تحديث للبنك الأهلي المصري .
أصبح سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-2-2021 مستقرا في مواجهة الجنيه المصري و سجل في سعر الصرف الخاص بالبنك المركزي المصري 15.57 جنيه سعر الشراء ، و15.67 جنيه سعر للبيع وقد سجل من خلال البنك الأهلي سعر بلغ 15.58 جنيه كسعر للشراء و 15.68 جنيه كسعر للبيع، وتبعا لآخر تحديث من خلال البنوك المختلفة خاصة البنك الأهلي، إليك أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في يوم الأربعاء 17-2-2021
سعر الدولار
تبعا لآخر تحديث قام به البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار الشراء 15.58 جنيه ، و15.68 جنيه لسعر البيع .
سعر الدينار الكويتي
تبعا لآخر تحديث قام به البنك الأهلي المصري ، سجل الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري 48.73 جنيه للشراء، وسجل 51.86 جنيه للبيع، مع العلم أن في السابق كان سعر الشراء 48.73 جنيه للشراء، وسعر البيع 51.83 جنيه للبيع.
سعر اليورو
تبعا لآخر تحديث قام به البنك الأهلي، تغير سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في اليوم الأربعاء، فأصبح سعر الشراء 18.82 ، وسعر 19.02 جنيه سعر البيع ، مع العلم أن في السابق كان سعر الشراء 18.84 جنيه، 19.02 جنيه لسعر البيع.
سعر الريال السعودي
تبعا لآخر تحديث قام به البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي لسعر الشراء 4.08 جنيه، و4.18 جنيه سعر البيع.
سعر الجنيه الإسترليني
تبعا لآخر تحديث قام به البنك الأهلي، تغير سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في اليوم الأربعاء، فأصبح سعر الشراء 21.46 جنيه ، وأصبح سعر البيع 21.73 جنيه للبيع، مع العلم أن في السابق كان سعر الشراء 21.46 جنيه، 21.66 لسعر البيع.
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