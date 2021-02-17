رابط منصة مدرستي التعليمية للدخول على جدول الحصص ومتابعة المناهج الدراسية 1442

تعتبر منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات التي تتزايد عنها معدلات البحث على جميع منصات البحث الشهيرة في الوقت الحالي، بالتحديد رابط منصة مدرستي التعليمية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن تغيير رابط المنصة بعد إجراء العديد من التعديلات وإجراء بعض التحديثات للتمكن المنصة من العمل بشكل أسرع، وتوفر للطلاب العديد من الخدمات التعليمية التى يمكن لهم الاستفادة منها عند زيارتهم رابط منصة مدرستي التعليمية.

منصة مدرستي

تستقبل المنصة حوالي 12 مليون تسجيل دخول في اليوم الواحد مما أدى إلى حدوث بعض المشاكل مع الطلاب في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020/2021، وقد تم الإعلان أن العملية التعليمية سيتم إكمالها في الفصل الدراسي الثاني مثل الفصل الدراسي الأول من خلال رابط منصة مدرستي التعليمية الجديد، وقد أصبح الاعتماد الكلي للطلاب على منصة مدرستي لتحميل المناهج ومتابعته ملخصات الدروس وحل الواجب والدخول الى الفصول الافتراضية البديلة عن المدارس وذلك لكافة الطلاب والسادة أولياء الأمور الذي يصبح بإمكانهم متابعة مستوى أبنائهم التحصيلي، ويمكن الدخول الى رابط منصة مدرستي التعليمية ومعرفة خطوات تسجيل الدخول إلى المنصة بسهولة عن قراءة السطور القادمة.

اولا قم بالدخول الى موقع منصة مدرستي الذي اعلنت عنه وزارة التربيه والتعليم السعوديه. قم بالضغط على تسجيل الدخول. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. اضغط على الدخول. اذا لم تمتلك حساب قم بالضغط على انشاء حساب جديد في يمين أعلى الصفحة. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبه منك والضغط على إنشاء حساب. قم بحفظ كلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم في وقت لاحق. وهكذا يتم بسهولة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من خلال الرابط الجديد لتتمكن من إكمال المسيرة التعليمية من خلالها.

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رابط وخطوات تسجيل منصة مدرستي التعليمية