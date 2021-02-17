خامنئى: ننتظر أفعالا لا أقوالا من أطراف الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وكان خامنئى أكد فى تصريحاته فى وقت سابق، بعد قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية ضد إيران، قائلاً إن بلاده ستعدل عن الخطوات النووية إذا أوفت الأطراف الأخرى فى الاتفاق النووى بالتزاماتها، فى إشارة إلى الدول الغربية الموقعة على اتفاق 2015 مع طهران.

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