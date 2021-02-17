بريطانيا تدعو لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لوصول لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف راب قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولى اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة إلى إمدادات عالمية من اللقاحات لمكافحة الفيروس.
وتابع أن هذا هو سبب دعوة بريطانيا إلى وقف إطلاق النار قبل التطعيمات، لضمان وصول اللقاحات إلى الأشخاص الذين يعيشون فى مناطق النزاعات.
وبحسب وزارة الخارجية البريطانية، هناك 160 مليون شخص حول العالم عرضة لعدم تلقى لقاحات كورونا بسبب النزاعات وعدم الاستقرار السياسى فى أماكن مثل اليمن والسودان والصومال وإثيوبيا.
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