إسرائيل توافق على إدخال أولى جرعات لقاح كورونا إلى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالى الإصابات بالفيروس فى الأراضى الفلسطينية منذ ظهور الجائحة فى مارس الماضى، بلغ 190.901، تعافى منهم 177.493، بينما توفى منهم 2.133.

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