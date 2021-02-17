بايدن: كافة الأمريكيين سيتمكنون من الحصول على لقاح ضد كورونا بنهاية يوليو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن كافة المواطنين الأمريكيين، سيتمكنون من الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، فقط مع حلول نهاية يوليو المقبل.

وأضاف بايدن، في كلمة خلال اجتماع عام مساء الثلاثاء في ميلووكي بولاية ويسكونسن: "مع حلول نهاية يوليو، سيتوفر لدينا أكثر من 600 مليون جرعة من اللقاحات. وهذه الكمية تكفي لتطعيم كل الأمريكيين".

وأشار بايدن إلى أنه، في الأسابيع الأولى من عمله كرئيس للبلاد، تم تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج اللقاح.

وقال: "بنهاية مايو سيكون لدينا 400 مليون جرعة من اللقاح، وبنهاية يوليو - 600 مليون جرعة".

ونوه الرئيس الأمريكي، كذلك بالنجاحات التي تحققت، في مجال تطوير البنية التحتية للتطعيم.

وتابع بايدن القول، إنه تمكن بعد توليه منصبه، من تحقيق زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين ينفذون عمليات التطعيم. وأضاف: "لقد أصدرت مرسوما، يسمح للأطباء والممرضات المتقاعدين بالمشاركة في هذا العمل، واستقطبنا للمشاركة فيه حوالي 1000 شخص من العسكريين، ودفعنا للمشاركة في هذا العمل، عناصر الحرس الوطني، وبالتالي زاد هذا العدد بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوسيع عدد مواقع التطعيم بشكل كبير".