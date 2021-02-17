خامنئي عن الاتفاق النووي: سمعنا الكثير من الكلام المعسول ونريد أفعالا لا أقوالا

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن طهران ننتظر أفعالا لا أقوالا من أطراف الاتفاق النووي.

وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون الإيراني: "سمعنا الكثير من الكلام المعسول والوعود التي حنثوا بها فعليا ورأينا الإجراءات المعاكسة التي اتُخذت. الكلمات والوعود غير مجدية. هذه المرة نريد الأفعال فحسب من الجانب الآخر وسنتحرك نحن أيضا".

وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن طهران ستنفذ التزاماتها النووية إذا ما رفعت واشنطن العقوبات وكافة ألوان الحظر بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح.

وشدد روحاني على أن إعادة فتح الاتفاق النووي والتفاوض عليه أمر مستحيل وانتهاك للقرار الدولي 2231..

وأضاف أن إيران لن تقوم بطرد المفتشين النوويين، مشيرا إلى أن تعليق البروتوكول الإضافي "لن يغير في نشاطنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إن الطريق للدبلوماسية مفتوح لطهران، لكنها لا تزال بعيدة عن الامتثال بتعهداتها وسنري ما يمكن القيام به.

وأضاف بلينكن، في حوار صحفي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، كان فعالا في منعها من إنتاج المواد اللازمة للحصول على أسلحة نووية" وأن سياسة الولايات المتحدة لا تزال تقضي بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.