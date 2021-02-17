خسائر أردوغان.. هبوط جديد لليرة التركية

تراجعت الليرة التركية بنحو 1% اليوم الأربعاء، ماحية بعض المكاسب التي حققتها في ثلاثة أشهر من الصعود، إذ ارتفعت العوائد على السندات الأمريكية؛ ما دفع المستثمرين نحو أمان الدولار.

ونزلت الليرة لما يصل إلى 7.0680 مقابل الدولار، وبحلول الساعة الـ 0741 بتوقيت غرينتش، بلغت 7.0350، وذلك مقارنة مع إغلاق أمس الثلاثاء عند 6.9890.

وارتفعت العملة على مدار ثلاثة أشهر بعد تعديل في الإدارة الاقتصادية في نوفمبر قاد إلى توقعات بتشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.