تل ابيب تعلن تطعيم 4 ملايين و75 ألف إسرائيلي بلقاح كورونا

قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم الأربعاء إن أكثر من 50٪ ممن تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أكثر قد تم تطعيمهم بالفعل بلقاح فيروس كورونا .
وأضاف إدلشتاين وفق القناة 7 العبرية، أنه تم تطعيم حوالي 160.000 لقاح أمس.
وتابع: "حتى الآن قمنا بتطعيم 4،075،000 شخص، من بينهم حوالي 2،700،000 تلقوا الجرعة الثانية".
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