انخفاض كبير في أسعار الذهب وصعود الدولار اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين، إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار.

وهبطت الأسعار في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1793.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0654 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1788.40 دولار.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 2020، في حين انتعش مؤشر الدولار بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع.

وتتجه أنظار المستثمرين -أيضا- إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية في أواخر يناير، والذي من المقرر صدوره اليوم.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين، الذي يستخدم في محولات الحفز في صناعة السيارات، 0.6 % إلى 1254.37 دولار، ليجري تداوله دون المستوى المرتفع الذي بلغه أمس الثلاثاء عند 1336.5 دولار، والذي كان الأعلى منذ سبتمبر 2014، وانخفض البلاديوم 0.1 % إلى 2381.14 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.3 % إلى 27.29 دولار.