موعد مباراة الأهلي والعين اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب دوري محمد بن سلمان

تنطلق اليوم الأربعاء 17 فيراير 2021 مباريات الجولة التاسعة عشر من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يشهد منافسة كبيرة هذا الموسم على صدارة الترتيب المتواجد فيها حاليا فريق الشباب الذي يلتقي اليوم في نفس الجولة مع فريق الفتح صاحب المركز الحادي عشر في مباراة قوية يأمل فيها متصدر الترتيب تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على فارق النقاط مع أقرب منافسيه فريق أهلي جدة المتواجد في المركز الثاني بفارق أربع نقاط، وفارق نقطة وحيدة عن الهلال الذي تراجع للمركز الثالث بعد الخسارة الجولة الماضية ضد ضمك صاحب المركز قبل الأخير، وسينطلق موعد مباراة الأهلي والعين اليوم ضمن أهم موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي في تمام الثامنة وثلث مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي في مهمة قوية أمام العين ساعيا لتحقيق فوز لن يكون سهلا أمام الفريق الذي ظهر كخصم قوي للغاية ضد رفاق السومة في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة الرابعة على ستاد مدينة الملك سعود الرياضية، وانتهت بفوز فريق العين برباعية مقابل ثلاث أهداف في مباراة سجل فيها النجم السوري عمر السومة هاتريك للأهلي، وسجل صامويل أوسو الهدف الرابع، بينما أهداف العين تكفل بتسجيلها كلا من الجزائري سفير تايدر، حسن علي الحربي، وموتاري، ويأمل الأهلي تحقيق الفوز الليلة للعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حاد عنها في الجولة الماضية بتعادله على ملعبه في الديربي أمام الاتحاد بهدف لكل فريق سجله عبد الرحمن غريب أولا قبل أن يتعادل المصري أحمد حجازي للاتحاد برأسية قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق ليفقد الأهلي نقطتين هامتين.

فريق العين يأمل في تكرار مباراته القوية ضد الأهلي ذهابا في مهمة صعبة هذه المرة في ظل النتائج السيئة التي يقدمها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث لم يتمكن رفاق تايدر سوى من تحقيق انتصارين في المباريات العشر الأخيرة التي خاضها في الدوري السعودي آخرها في الجولة الماضية أمام الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل فقدان النقاط، ويتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الأخير في جدول الترتيب، وذلك بعدما خاض 18 مباراة حقق فيها أربع انتصارات فقط، وتعادل في مباراة، وخسر 13.

جدول ترتيب الدوري السعودي

17:20 توقيت غرينتش.

20:20 توقيت مكة المكرمة.

ksa sports 1 HD.

تعليق: مشاري القرني.

كم عدد تصاريح التجمع المسموح طلبها يوميا وشروط استخراجها؟ توكلنا يجيب

موعد مباراة الأهلي والعين اليومالقنوات الناقلة لمباراة الاهلي والعين