رابط فتح منصة مدرستي التعليمية 1442 للدخول علي backtoschool.sa للعودة للمدرسة عن بعُد لطلاب جميع المراحل

رابط فتح منصة مدرستي التعليمية 1442 نستعرضه مع حضراتكم فى ظل ارتفاع مؤشرات البحث على جوجل للدخول على موقع مدرستي وذلك عقب مناشدات التعليم السعودي على ضرورة التزام الطلاب على التسجيل اليومي على موقع مدرستي التعليمي الذي نتابع مع حضراتكم الان بشكل خاص طرق وخطوات التسجيل عليه

فتح منصة مدرستي التعليمية 1442

تعتبر منصة مدرستي التعليمية هي البوابة التعليمية الرقمية الرسمية أمام كل طالب سعودي على استكمال عمليات التعليم عن بعُد فى ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين على منع التجمعات والحد منها فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم الإعلان عن تشغيل المنصة يومياً عند السادسة صباحاً للدوام على تنزيل الدروس التعليمية والاستمتاع بمتابعتها أينما شاء الطالب وتسجيلها على رأس الساعة، فضلاً عن عرض كم هائل من الاسئلة المطروحة بالاجابات النموذجية، عليه اصبح موقع مدرستي التعليمي هو البوابة التعليمية الأولى التي يشغل بحث كل طالب سعودي للدخول عليهايومياً واون لاين فى ظل أزمة التعطل المدرسي ورغبة الطلاب على استئناف تنزيل دروسهم دون تأثير في تحصيلهم الدراسي، وعليه تم الاعلان بشكل رسمي عن الرابط الرسمي الخاص للدخول على موقع مدرستي التعليمي لطالب والسادة أولياء الأمور ، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية خطوات التسجيل الصحيحة على الموقع اون لاين.

طريقة تسجيل دخول على منصة مدرستي التعليمية

الان بامكانكم تسجيل دخولكم على منصة مدرستي التعليمية وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح منصة مدرستي التعليمية

إدخال اسم المستخدم

إدخال كلمة السر

تعبئة البيانات المطلوبة للتسجيل سواء اسم المستخدم وكلمة السر والبدء فى التعلم عن بعُد باستخدام كم هائل من الايقونات المطروحة على المنصة

علماً على ان الرابط السابق ذكره هو الرابط الرسمي المعلن عليه من قبل وزارة التعليم السعودي.