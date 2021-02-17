عاجل.. مسلحون يخطفون مئات التلاميذ فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وسبق لجماعة بوكو حرام أن اختطفت العشرات من التلاميذ فى شهر أغسطس الماضى، فى حادثة متكررة فى نيجيريا. وتنشط جماعة "بوكو حرام" فى شمال شرقى نيجيريا منذ أكثر من 10 سنوات، مما أجبر مئات الآلاف من النيجيريين على مغادرة منازلهم، فضلا عن مقتل نحو 36 ألف شخص.

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