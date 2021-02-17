الجيش العراقى: الصواريخ التى سقطت فى أربيل أطلقت من داخل حدود الإقليم

جدة - نرمين السيد - أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن الصواريخ التى سقطت فى أربيل أطلقت من داخل حدود إقليم كردستان، مطالبا المنظومة الأمنية بمراجعة الخرق الأمنى.





وقال اللواء رسول، إن "عدد الصواريخ التى سقطت فى أربيل 11 صاروخا وأطلقت من داخل حدود الاقليم، حيث أنها أطلقت من منطقتين فى أربيل"، مبينا أن الصواريخ كانت تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن مركز أربيل. وأشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل تحقيق مشترك بين العمليات المشتركة وإقليم كردستان والتحالف الدولى، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بتحول البلاد الى ساحة لتصفية الحسابات.

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