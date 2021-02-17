الصحة العمانية: 138 ألفا و206 حالات إجمالي الإصابات بكورونا في السلطنة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة حتى آلان بلغ 138 ألفا و206 حالات. وأفادت الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم /الأربعاء/ - بأن إجمالي الوفيات بلغ 1549 حالة وفاة بنسبة 12ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 129 ألفا و752 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.

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