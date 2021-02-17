معارض إيطالي: عدم التدخل العسكري فى ليبيا أكبر هزيمة جيوسياسية منذ الحرب العالمية الثانية

اعتبر أليساندرو دي باتيستا، الناشط السياسي الإيطالي، إن إيطاليا تعرضت لأكبر هزيمة منذ الحرب العالمية الثانية، قائلًا "إن هناك ثلاثة وزراء في الحكومة الإيطالية الجديدة، مسؤولون عن طريق الإهمال، والسلبية أو الجبن، عن التدخل العسكري في ليبيا عام 2011"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

قال أليساندرو دي باتيستا، الذي كان يعد قائد التيار الراديكالي في حركة "خمس نجوم"، وانسحب منها الأسبوع الماضي بعد التصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراجي، أن هذا الأمر يعد "أكبر هزيمة جيوسياسية لإيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية وما بعده"، وذلك لكونه لا يستطيع "هضم" قرار دعمها.

وأضاف النائب السابق من حركة "خمس نجوم": "أنا لا أهتم كثيرا أو أبدا بشأن زلات اللسان أو المقابلات المليئة بالهوس الأسطوري...على العكس، أنا مهتم بالخيارات الكبرى للسياسة، تلك التي تميز الشجاعة ممن يحني رأسه، ومن يعمل من أجل الشعب الإيطالي، ومن يخشى فقدان منصبه كوزير فقط".

وتابع: "عدم امتلاك الشجاعة لمعارضة الضغوط الفرنسية والشمال أمريكية، وبشكل خاص الفرنسيين الذين أرادوا ضرب المصالح الإيطالية في ليبيا، يظل خطأ فادحا، بل خطأ تاريخي".