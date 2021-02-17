إثيوبيا تطلب وساطة تركيا للتدخل لحل نزاعها مع السودان

طلبت إثيوبيا من تركيا التدخل في نزاعها مع السودان والمساهمة في حل الأزمة الحدودية القائمة.

ووفقا لوكالة الاناضول التركية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن "بلاده ستشعر بالامتنان، في حال توسطت تركيا بينها وبين السودان، من أجل حل النزاع الحدودي القائم".

وأشار دينا مفتي، في حديث له مع الأناضول خلال زيارته إلى تركيا، إلى إمكانية حل الأزمة الحدودية بين البلدين في منطقة "الفشقة" الحدودية، بـ"الطرق الدبلوماسية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن "أديس أبابا لا تفكر في الحرب في الوقت الحالي"، مضيفا: "سنشعر بالامتنان إذا عرضت تركيا القيام بدور الوساطة بيننا".

حيث أن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد توترات منذ فترة.

وحول العلاقات الإثيوبية مع دول القرن الإفريقي، أوضح مفتي أن "إثيوبيا تتمتع بعلاقات بناءة مع دول القرن الإفريقي قائلا: "بدون مبالغة، نمتلك علاقات رائعة مع كل أريتريا، وجيبوتي، الصومال، وكينيا، فضلا عن السودان، رغم الخلاف الحدودي".

ولفت مفتي إلى "استمرار أنشطة الإغاثة في إقليم تيجراي بعد انتهاء العملية العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم، وإلى أن المساعدات طالت 80% من أهالي المنطقة حتى الآن".

واحتفلت تركيا وإثيوبيا بالذكرى 125 لتأسيس العلاقات الثنائية الدبلوماسية، الاثنين الماضي، من خلال مراسم افتتاح سفارة جديدة للثانية في العاصمة أنقرة، بمشاركة وزيري خارجية البلدين، مولود تشاووش أوغلو، وديميكي ميكونين.