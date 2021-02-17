بعد اختراق حدوده.. السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات حول تطورات أزمة الحدود بين البلدين، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.
وكانت الحكومة السودانية قد اتهمت إثيوبيا بالاعتداء مجددًا على الأراضي السودانية، ودخول أراضٍ تتبع قانونًا للسودان، ما عدته انتهاكًا مباشرًا لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، محذرة من تأثير الاعتداء على الأمن والاستقرار في الإقليم.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، في بيان يعد الأول من نوعه منذ اندلاع التوتر بين السودان وإثيوبيا، إن الاعتداء الإثيوبي على الأراضي السودانية يعد تصعيدًا مؤسفًا «لا يمكن قبوله».
على الجانب الآخر، فقد طلبت إثيوبيا من تركيا التدخل في نزاعها مع السودان والمساهمة في حل الأزمة الحدودية القائمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن "بلاده ستشعر بالامتنان، في حال توسطت تركيا بينها وبين السودان، من أجل حل النزاع الحدودي القائم".
وأشار دينا مفتي، في حديث له مع الأناضول خلال زيارته إلى تركيا، إلى إمكانية حل الأزمة الحدودية بين البلدين في منطقة "الفشقة" الحدودية، بـ"الطرق الدبلوماسية".
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