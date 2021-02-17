لهذا السبب.. مصادر: بايدن لم يتصل بـ نتنياهو حتى الآن

قال المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الأمريكية "آرون ديفيد ميللر"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتصل بعد برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضاف ميللر، لإذاعة الجيش الإسرائيلي "هناك بعض الرسائل ربما ينوي بايدن نقلها". وتابع: "أقدر أنهما سيتحدثان في الأيام المقبلة".

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