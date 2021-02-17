تصريح وزير التعليم ’’آل الشيخ’’ بشأن الحضور والاختبارات النهائية للفصل الثاني 1442-1443

صدرت آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي بناءً علي الوضع العام بالمملكة، وذلك بناءً علي تعليمات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح كافة أنحاء العالم، وبناءً عليه أصدرت وزارة الداخلية عدة قرارات، أهمها منع التجمعات بالأماكن الترفيهية، وللتعرف علي أوامر وزير التعليم الجديدة للدكتور حمد آل الشيخ، سنرفق إليكم الآن في عجالة سريعة ما قررته وزارة التعليم بشأن التعليم عن بعد والحضور أو الدمج بينهما، وذلك حيث تسعى الوزارة إلي تطبيق رؤية المملكة 2030 وفق ما أوضحه خادم الحرمين الشريفين، والذي ينظر إلي مصلحة الشعب والمصلحة العامة حتي يتم النهوض والرقي بالمملكة.

طالب الكثير من الإداريين، أن يتم جعلهم هم أيضاً يعملون عن بعد حرصاً علي الصحة العامة بعد ما وجهته المملكة من زيادة في الأعداد، ويتم التشاور في ذلك داخل وزارة التعليم السعودية، وكذلك بشأن إمكانية جعل الاختبارات قبل شهر رمضان المبارك، أو أنها ستستمر كما هي والجدول الموضوع سيتم تطبيقه ويتم توقيع الاختبارات بعد إجازة عيد الفطر، هذا ما سنتعرف عليه خلال التصريحات المبسطة التالية.

قرارات وزير التعليم الجديدة

أصدرت الوزارة بالمملكة العربية السعودية، بياناً حول تحديث آلية الدراسة خلال الفترة القادمة، وتم إعلان تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين، كما تم تأكيد تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، بجانب العمل علي توسع المجال في التعليم المشترك للابتدائي، ولم تكتفي الوزارة بذالك، وأعلنت عن بعض من أوامر الدكتور حمد آل الشيخ التي قررها في ظل الظروف الراهنة، حيث ازدادت الأعداد جداً للإصابات مؤخراً، مع العلم أن بعض الأولياء للأمور يطالبون بإجراء الاختبارات النهائية قبل شهر رمضان المبارك لعدة أسباب، وهذا يتضح من طلبات الأولياء بالتعليقات، لكن لم يتم الحكم في ذلك الأمر وإصدار قرار رسمي بخصوص التقديم للموعد.

جاءت أوامر وزير التعليم حمد آل الشيخ، مبنية علي نجاح منصة مدرستي التعليمية، التي استقبلت خلال الفصل الدراسي الأول 98% من نسبة الطلاب الكلية، وهو ما لم يكن متوقعاً علي الإطلاق بعد أن دشنت الوزارة هذه المنصة الإلكترونية تماشياً مع الوضع الحالي، وذكر قبل بداية الفصل الدراسي الثاني أن أستمرار عملية التعليم عن بعد خلال الأعوام المقبلة أمر لا مفر منه للنهوض بالتعليم في المملكة ضمن رؤية 2030.

مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية 1442

قررت الوزارة، أن التعليم عن بعد مستمر للفصل الدراسي الثاني ولن يتم الحضور حتي إشعار آخر، وذلك خصيصاً مع زيادة أعداد المصابين، ولم يتم البت في أمر الاختبارات النهائية إذا كانت ستكون قبل شهر رمضان المبارك كما يطالب البعض من أولياء الأمور والطلاب، وذلك حتي يحصلوا علي إجازة عيد الفطر وأخر العام دفعة واحدة.

أضاف الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، أن آراء الإداريين والمعلمين، وكذلك الطلاب وأولياء الأمور، يتم الأخذ بها حتي يتم إقرار ما يتناسب مع الجميع، ونحيطكم علماً أنه يمكنكم إرفاق آرائكم حول هذه القرارات كما جاء من الوزارة، وهل تناسب الجميع أم أن هناك تعديلات ستكون أفضل عليها.