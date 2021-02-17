“new” رابط دخول منصة مدرستي الرسمي المعلن من وزارة التعليم وخطوات تسجيل الدخول للتعلم عبن بعُد

منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني من أهم المواقع الإلكترونية بالوقت الحالي التي بادرت الوزارة للتربية والتعليم بتفعيلها بالمملكة العربية السعودية لتطبيق منظومة التعليم عن بعد من خلال المواقع الإلكترونية، حيث أن المنصة تملك أهمية كبيرة بالوقت الراهن، حيث يتمكن الطلاب من متابعة العملية التعليمية عن طريق تسجيل الدخول في المنصة والقيام بالتجول عبر خدماتها المتاحة، ونحن اليوم من خلال موقعنا المتميز حرصنا على أن نوفر لكافة الطلاب والطالبات خطوات تسجيل الدخول للمنصة بكل سهولة، كما أننا وفرنا لكم الرابط المفعل الخاص بالمنصة.

منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني

بسبب تفشي فيرس كورونا المستجد بشكل كبير في دول العالم أصاب أولياء الأمور بالذعر من نزول أبنائهم للمدرسة، وكان الحل الأمثل التي سعت المملكة بتحقيقه وبالفعل حقق لها أكثر مما تتمنى من النجاح، هي إطلاق منصة مدرستي التعليمية، لتمنع التكدسي المدرسي بين الأبناء والمحافظة على صحتهم، ولتقليل الخوف الذي يسيطر على أولياء الأمور، وقد تم تطبيق العمل عبر المنصة بالفصل الدراسي الأول وتمكن الطلاب والطالبات من الدخول لها وحصلوا على كل ما يكونوا بحاجة له من مناهج دراسية ودروس يومية، وغيرها من الخدمات المتاحة، وحتى امتحانات نصف العام قد تم اجتيازها بشكل إلكتروني وتم الحصول على النتيجة إلكترونياً، وجلب ذلك الطمأنينة لأولياء الأمور، وبالتالي حرصت وزارة التربية والتعليم أن تستكمل الفصل الدراسي الثاني إلكترونياً.

خطوات الدخول للمنصة

مثلما فعلت الوزارة المنصة حرصت على أن توفر خطوات ميسرة للطالب تمكنه من الدخول بها والحصول على الخدمات المتاحة بها والتواصل مباشرة مع المعلمين من خلال اتباع الآتي:

بالبداية يقوم الطالب بتسجيل الدخول على الرابط المفعل من الوزارة لمنصة مدرستي.

من ثم يقوم بالنقر على تسجيل الدخول.

يتم إضافة اسم المستخدم.

يقوم بإضافة كلمة المرور.

من ثم يقوم بالنقر على تسجيل الدخول للحصول على الخدمات المتاحة.