أخبار اليمن : برئاسة جابر غالب ...أمانة المؤتمر تدعو أبناء مأرب لمساندة الجيش واللجان الشعبية

برئاسة جابر غالب ...أمانة المؤتمر تدعو أبناء مأرب لمساندة الجيش واللجان الشعبية
عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها صباح اليوم الأربعاء برئاسة الشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر خصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية .
وناقشت الأمانة العامة تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية حيث باركت الأمانة العامة انتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وفي المقدمة جبهة مأرب داعية أبناء محافظة مأرب والمشائخ والعلماء والشخصيات الاجتماعية والشباب والمرأة بالتعاون مع الجيش واللجان الشعبية في تطهير المحافظة من القوات الأجنبية الغازية والمرتزقة الذين سخروا أنفسهم لخدمة تحالف العدوان الذي استهدف الشعب اليمني ودمر البنية التحتية من طرقات ومستشفيات ومدارس ومؤسسات حكومية وخاصة وحاصر أبناء الشعب اليمني شعب الحضارة والتاريخ وان يكونوا صفا واحدا مع الجيش واللجان الشعبية في تأمين كافة مديريات المحافظة ومواجهة العدوان .
واكدت الأمانة العامة على اهمية مواكبة قيادات المؤتمر ووسائل إعلامه التحضيرات للاحتفاء بذكرى يوم الصمود الوطني الشهر القادم وبما يعكس ما يسطره اليمنيون من صمود في مواجهة تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات ومرتزقتهم والمشاركة بفاعلية في إنجاح هذه الذكرى .
وفي الجانب التنظيمي ناقشت الأمانة العامة ماتم تنفيذه خلال الفترة الماضية وخطط مختلف قطاعات ودوائر الأمانة العامة للعام الجاري وذلك في ضوء توجهات قيادة المؤتمر برئاسة الشيخ صادق أمين أبوراس مشيرة إلى أهمية أن تستوعب الخطط متطلبات الواقع الحالي على المستويين الوطني والتنظيمي..
هذا وناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
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