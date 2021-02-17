خدمات منصة مدرستي التعليمية 1442 backtoschool.sa لمساعدة جميع الطلاب على التعليم من المنزل

خدمات منصة مدرستي التي قامت المملكة العربية السعودية بمنحها للطلاب والطالبات من أجل استكمال المناهج التعليمية إلكترونياً بظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد للحد من انتشار فيرس كوفيد 19 الجديد، كما أن المنصة توفر الكثير من الخدمات التعليمية بشكل إلكتروني لجميع الطلاب والطالبات وهيئة التدريس كاملة، وعند القيام بالتسجيل بها سوف تتمتع بالحصول على الحصص والدروس اليومية ومراجعات اختبارات العام، والكثير من الخدمات التعليمية المتنوعة التي توصل للطالب المعلومات الخاصة بمرحلة الدراسية وأيضاً الأنشطة التي تنمي مهاراته كل هذا وأكثر في المنصة، لذلك حرصنا أن نوفر لكم كل ما يتعلق بخطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية.

خدمات منصة مدرستي

تهتم منصة مدرستي للتعليم عن بعد أن توفر العديد من الخدمات للطلاب وكذلك أولياء لاستكمال المناهج التعليمية ومن أهم خدماتها:

يستطيع الطالب من خلال المنصة الإطلاع على كافة المناهج والمواد الدراسية المقررة على المراحلة التعليمية منذ الابتدائي وحتى المتوسط الثانوي. يستطيع الطالب إثبات حضوره للحصص الدراسية عن طريق الضغط على خانة تسجيل الحضور بشكل يومي ووقتها تتمكن من ـم تستمتع لكافة الدروس. تمنحك المنصة التواصل بشكل مستمر بين المعلمين والطلاب، وعلى أن تحاورهم بالدروس الخاصة بهم، والرد على استفسارات للطلاب من خلال المنصة. يستطيع الطلاب القيام بإجتياز الاختبارات عبر مدرستي دون أن يحتاج للذهاب للمدرسة. توفر أن تكون المنصة همزة الوصل بين أولياء الأمور والمعلمين من أجل التعرف على مستوى الطلاب وتقيميهم من المنزل.

يتم الدخول لمنصة مدرستي من هنا.

من ثم يتم النقر على تسجيل الدخول.

يتم القيام بإضافة اسم المستخدم.

من ثم يطلب منك الموقع كلمة المرور.

بعد ذلك عليك بالنقر على تسجيل الدخول.

خطوات التسجيل في المنصة

سوف تنتقل لصفحة يوجد بها كافة الخدمات المتاحة بالمنصة عن طريق الدخول بشكل مباشر عليها.