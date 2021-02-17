دوت الخليج -

الأمم المتحدة تدعو إلى إتاحة لقاحات كورونا للجميع

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع. الأمم المتحدة تدعو إلى إتاحة لقاحات كورونا للجميعدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع. وقال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لن تكون أية دولة آمنة حتى تكون جميع الدول آمنة". وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 109 ملايين و229 ألفا و11 حالة حتى الساعة 13:35 بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وذلك بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وتسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، في وفاة مليونين و 410 آلاف و 176 شخصا حول العالم.

المصدر:(د ب أ)



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تدعو إلى إتاحة لقاحات كورونا للجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.