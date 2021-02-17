بموجب صفقة.. إسرائيل تفرج عن أسير سوري من سجونها

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، أن إدارة سجون الإسرائيلية أبلغت أسيرا سوريا يبقع فيها منذ سنوات أنه سيتم إخلاء سبيله، بموجب صفقة تمت بين دمشق وتل أبيب بوساطة روسية.

وأوضح النادي المعني بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب في إسرائيل، بأن الأسير المعني هو ذياب قهموز، من قرية الغجر في الجولان السوري المحتل.

وكانت إسرائيل اعتقلت قهموز منذ عام 2016، وحكم عليه بالسجن 14 عاما.

وأوضح نادي الأسير أنه تجري حاليا مفاوضات بشان نقل الأسير إما إلى سوريا وإما إلى قريته الغجر في الجولان المحتل، حيث يصر الأسير أن يتم الإفراج عنه إلى قريته.

ولفت نادي الأسير إلى أن عملية تبادل الأسرى التي جرت في شهر أبريل عام 2019، بين سوريا وإسرائيل بوساطة روسية.

وتم بموجبها تسليم جثمان الجندي الإسرائيلي، زخاريا باومل، الذي فُقد في معركة "السلطان يعقوب" عام 1982 إبان الغزو الإسرائيلي على لبنان، مقابل الإفراج عن أسرى سوريين.

ومن بين المفرج عنهم في تلك الصفقة التي جرت العام الماضي الأسير صدقي المقّت.

ومن المرجح أنه تم العثور على رفات جنديين من جيش الاحتلال في مقبرة مخيم اليرموك، كانا على متن الدبابة التي تم تفجيرها في معركة "السلطان يعقوب".