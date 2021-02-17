عاجل.. وصول أول شحنة لقاحات ضد كورونا إلى غزة

جدة - نرمين السيد - وكان مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، قد أعلنوا إن قطاع غزة سيتسلم أول شحنة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 اليوم الأربعاء، بعد موافقة إسرائيل على مرور الشحنة عبر أراضيها.
وسجل قطاع غزة، أكثر من 53 ألف إصابة بفيروس كورونا و538 وفاة.
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