وزير الصحة الألمانى: التحورات الجديدة لكورونا تنتشر بسرعة فى البلاد

جدة - نرمين السيد - يذكر أن عدد الإصابات الإجمالى فى ألمانيا بلغ 2.352.766 حالة، وفق موقع "وورلد ميتر" لإحصاءات كورونا، منهم 66.536 حالة وفاة و2.154.600 حالة شفاء. ولا يزال فى البلاد 131.630 حالة نشطة بوباء "كوفيد 19" فى البلاد، منها 3.352 إصابة خطرة.

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