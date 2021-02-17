تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت الدفاعات السعودية، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المملكة.
ووفقا لشبكة "العربية"، قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن أنه تمكن من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية قبل دخولها إلى المملكة العربية السعودية.
وأكد التحالف أن محاولات الميليشيات للاعتداء على المدنيين تمثل "جريمة حرب"، مشددا على أن الدفاعات السعودية تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط، جنوب غرب المملكة العربية السعودية.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان التحالف تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها مجددا، حيث تناثرت الشظايا في محيط المطار نتيجة العملية، مؤكدا عدم وقوع خسائر أو إصابات.
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