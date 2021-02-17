غزة تستقبل أولى جرعات لقاح سبوتنيك الروسي لعلاج كورونا

أفادت مصادر فلسطينية اليوم، الأربعاء، بأن وزارة الصحة في قطاع غزة استقبلت أولى جرعات لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقالت المصادر، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بنقل 1000 جرعة إلى معبر بيتونيا بالضفة الغربية، تم استلامها في معبر بيت حانون بقطاع غزة.
وكانت القناة 12 العبرية بالتليفزيون الإسرائيلي قالت إنه بعد أيام من المنع، وافقت الإدارة السياسية للاحتلال أخيرا على السماح بنقل 1000 جرعة من اللقاح الروسي إلى غزة.
وأشارت القناة إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت نقل ألفي جرعة لقاح إلى غزة من المخصصات التي حصلت عليها من روسيا، لكن السلطات وافقت على نقل 1000 لقاح فقط.
يشار إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم، الأربعاء، تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بدون تسجيل أي وفيات.
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