انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الصحة الكويتي: كورونا لن تنتهي ستبقى معنا إلى يوم القيامة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مقوله شهيرة أطلقها وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في كلمه له أمام مجلس الأمة الكويتي لمناقشة إجراءات الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا، حيث قال الوزير “كورونا لن تنتهي ستبقى معنا إلى يوم القيامة والحل بالتحصين فقط”. أثار هذا التصريح تفاعلًا كبيرًا وانتقادات لاذعة تعرض لها الوزير من رواد توتير.

ردود الأفعال علي تصريح وزير الصحة الكويتي

حيث كتبت فجر السعيد على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي توتير بذمتكم هذا تصريح يقوله “وزير الصحة”.

ونشر الأستاذ الدكتور على الزغبي تغريدة علي موقع تويتر قائلاً “التصريح غلط ومتناقض لما تقول باقي معانا فأنت تحاكي حالة الأنفلونزا والحصبة والجدري وغيرها واللي لم تعد بشكل خطير على البشر”، متابعا “الأمر الآخر تجاهل بعض الدراسات العالمية التي تتوقع نهاية فيروس كورونا مثله مثل فيروس سارس وإبيولا وغيرها اختفاء دون رجعة .”

وتسألت الدكتورة ريم العس عوسي على توتيره لها هل كورونا ستبقى ليوم القيامة ؟! مش أكيد لكن أكيد أن الحساب والعقاب مردد كلمة يوم القيامة “يوم القيامة وكل شيء مسجل ومحفوظ.

أما الناشط مشاري بيابس رد على تصريح الوزير بتويتة “أنا عادي أتحمل وجود كورونا إلى يوم القيامة … بس ما اقدر أتحمل وجودك وزير لي يوم السبت”.

كما علقت الكاتبة شيخة الأحمدي بكلمة اعتراضية على تصريح الوزير قائلة في تغريدتها “لمن تدعو المواطنين لأخذ اللقاح وبذات الوقت تلمح بالحظر الكلي والإغلاق لمنع تفشي السلالات الجديدة للفيروس وبنفس الوقت أن كورونا باقية ليوم القيامة ماذا تنتظر منا كردة فعل ؟! متسائلا معاليك هل تعلم أنت ثلث علاج الإنسان نفسيا !!ارحمونا الله يرحمكم”.

توافق الكاتب طالح بين حجري مع تصريح الوزير قائلا بقاء الفيروس إلى يوم القيامة وأن كان صحيحا من الناحية العلمية إلا أن أخبار كورونا لا يتناسب مع المجتمع الذي يأخذ نصه أخبار الإجراءات من زجران ونصفه يأخذ أخبار كورونا من الراشد.

وعند ازدحام توتير بالمغردين وضح وزير الصحة الكويتي سريعًا مؤكدًا انه يقصد بتصريحه كورونا باقيه إلى يوم القيامة بأن الفيروس مستمر ولن ينتهي شأن الفيروسات الأخرى، أن التصريح هدفه تسليط الضوء على حقيقة الوضع.