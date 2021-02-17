رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي السعودية edu.moe.gov.sa

تسجيل الدخول على منصة مدرستي السعودية يمكنك الآن بمنتهى السهولة تسجيل الدخول على منصة مدرستي السعودية، حتى تتمكن من تلقى دروسك التعليمية، والمناهج الدراسية التي تريد الحصول عليها، إذا كنت طالب، أما إذا كنت تعمل كمعلم في أحد المدارس السعودية فأنت بالفعل ملزم بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، حتى تقوم بعملك في اعطاء الدروس التعليمية لجميع الطلاب، عبر شبكة الانترنت، بشكل سريع وتقني جداً، حيث توفر المنصة للطالب، وللمعلم تجربة تعليمية ناجحة جداً، وتسير بهم على الطريق الصحيح نحو انهاء العام الدراسي بأعلى معدلات للدرجات للطلاب، وأفضل نتائج.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي السعودية

يعتبر تسجيل الدخول على منصة مدرستي السعودية من أسهل طرق الدخول إلى المواقع الالكترونية والمنصات التعليمية الموجودة على الانترنت، حيث لا ينبغي على الزائر للمنصة عمل أي خطوات معقدة من أجل تسجيل دخوله للمنثة، كل ما يحتاجه فقط هو الانتقال إلى الموقع الخاص بالمنصة، وادراج اسم المستخدم وكلمة المرور التي قامت المدرسة الخاصة به بانشائها له، أو قام الطالب من قبل بانشائها، منذ المرة الأولى التي دخل فيها إلى المنصة، وإذا كانت هذه هي المرة الأولى للطالب في الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمنصة، فيمكنه عمل حساب خاص به عليها، وادخال كل البيانات الشخصية له، وحفظ الحساب ليدخل عليه في أي وقت فيما بعد.

ادخل إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية.

قم بعمل تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق ادخال رقم الطالب، وكلمة المرور الخاصة به.

اختر كلمة طالب إذا كنت طالب، وكلمة معلم إذا كنت معلم.

اضغط على كلمة الدخول الموجودة باللون الأخضر.

ادخل على المدرسة المسجل فيها اسمك وابدء في استذكار دروسك.

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رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي السعودية 1442