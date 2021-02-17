رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي وخطوات إثبات الحضور

منذ بداية الفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربية السعودية من خلال التعليم عن بعد ويبحث الكثيرين عن رابط الدخول إلى منصة مدرستي ويتلقي الطلاب عبر المنصة الإلكترونية الحصص والدروس التعليمية عن بعد بسبب وباء كوفيد 19 والذي ترتب عليه إلغاء حضور الطلاب إلى المدارس وذلك لتجنب تعرضهم لخطر الإصابة وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية لذلك أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي الإلكترونية التي تعد البوابة الرئيسية للتعليم عن بعد بالمملكة وذلك إلى جانب عدد من البدائل التعليمية الأخرى والتي تهدف إلى وصول المعلومة الدراسية بكل سهوله وهو متواجد في المنزل.

رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي 1442

لكي يتمكن المعلم أو الطالب أو ولي الأمر من الدخول إلى المنصة يتطلب القيام بالخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة. بعد ذلك قم بالضغط على زر تسجيل الدخول. سجل كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم وكلمة المرور. قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك. قم بالضغط على زر تسجيل للدخول إلى المنصة التعليمية.

خطوات تحميل الكتب الدراسية من خلال المنصة

تتيح منصة مدرستي وتمكن الطالب من تحميل الكتب الدراسية المختلفة لجميع المراحل التعليمية وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المنصة

كتابة الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

قم بالضغط على زر تحميل الكتب الدراسية.

أدخل البيانات المطلوبة مثل الفصل الدراسي والمادة.

أخيراً قم بالضغط على زر تحميل.

خطوات إثبات حضور حصة تعليمية

لكي يتم إثبات الحضور يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى المنصة ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على جدولي ثم يقوم باختيار المادة وبعد ذلك يضغط على زر الحضور وبهذه الخطوات يكون الطالب قد أثبت حضوره في الحصة التعليمية التي قام بالضغط عليها.

الدخول إلى المنصة عبر مايكروسوفت تيمز

يمكن للطالب الذي يمتلك حساب مايكروسوفت تيمز تسجيل الدخول إلى المنصة وذلك من خلال اختيار زر تسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت تيمز وكانت وزارة التعليم السعودية قد دعت جميع الطلاب إلى فتح حساب في تيمز لتسهيل حضور الفصول الإفتراضية في مواعيدها المحددة.

وتقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات للطالب والمعلم وتسهل عملية التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة وتمكن الأولياء من متابعة مستويات أبنائهم التعليمية.