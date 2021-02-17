منصة مدرستي رابط الدخول madrasati.sa 1442 لتسجيل حصص الفصل الدراسي الثاني في السعودية

منصة مدرستي رابط الدخول madrasati.sa ازداد البحث عليه من قبل الطلاب وأولياء الأمور هذه الأيام مع أزمة فيروس كورونا واعتماد التعليم عن بعد كنظام تعليمي أساسي، لجميع الطلاب لاستكمال كافة المواد الدراسية دون خلل في المنظومة التعليمية، لذلك كان دخول منصة مدرستي 1442 أمرًا دوريًا لانجاز المهام الدراسية المطلوبة، كما يتمكن متابعة رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي كافة أفراد العملية التعليمية حيث أن منصة مدرستي أكبر منصة أطلقتها وزارة التعليم السعودية في الوقت الحالي، بجانب قناة عين التعليمية التى تقدم المواد الدراسية لجميع الصفوف المدرسية، وعكفت وزارة التربية والتعليم على أن تكون منصة مدرستي رابط الدخول madrasati.sa سريع التحميل.

منصة مدرستي رابط الدخول

وفر موقع وزارة التربية والتعليم السعودية منصة مدرستي رابط الدخول madrasati.sa من أجل التيسير على أولياء الأمور والطلاب إمكانية حجز الفصل الدراسي الثاني في السعودية بخطوات بسيطة فور إتباع الخطوات على رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي دون صعوبة في التحميل أو مشاكل فنية كما هو معتاد على المواقع الإلكترونية الخدمة فتحاول منصة مدرستي تجاوز تلك المشكلات.

تطلب منصة مدرستي رابط الدخول madrasati.sa أن يكون الطالب لديه برنامج مايكروسوفت أوفيس 365 بالإضافة إلى أن يكون لديه حساب شخصي مسجل به، حتى يتمكن من تفعيل دخول منصة مدرستي 1442 واستكمال البيانات المطلوبة من الطلاب عبر منصة مدرستي الصفحة الرئيسية لحجز الحصص الدراسية.

طريقة التسجيل على منصة مدرستي

يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من أي مكان في المملكة العربية السعودية من دخول منصة مدرستي 1442 بسهولة لتسجيل حصص الفصل الدراسي الثاني من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السعودية.

الدخول على رابط مباشر منصة مدرستي من القائمة الرئيسية.

يتولى الطلاب تسجيل كافة

يقوم الطالب بتسجيل بياناته المسجلة على مايكروسوفت.

تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب

النقر على على زر التسجيل.

القمر الصناعي نايلسات الإحداثيات 11654 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد وطريقة استخدامها

تردد عين دروس على نايلسات