التحالف العربي يعترض ويدمر "درون" حوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه السعودية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

وأوضح العميد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب،

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة كانت في طريقها لاستهداف مدينة خميس مشيط السعودية.

ويأتي ذلك بعيد دعوة المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، إلى وقف هجماتها على السعودية.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.