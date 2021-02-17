أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه السعودية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة".
وأوضح العميد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب،
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة كانت في طريقها لاستهداف مدينة خميس مشيط السعودية.
ويأتي ذلك بعيد دعوة المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، إلى وقف هجماتها على السعودية.
ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي يعترض ويدمر "درون" حوثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.