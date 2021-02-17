مستوطنون يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن "22 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى المنطقة الشرقية".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فأن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تسيطر على مفاتيح باب المغاربة منذ احتلال القدس، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.